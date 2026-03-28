青森県は、下北半島縦貫道路の一部区間を3月14日に開通した。下北半島縦貫道路は、下北地域の中心都市であるむつ市を起点とし、七戸町で東北縦貫自動車道八戸線と連絡する延長約70キロメートルの地域高規格道路。むつ南バイパス（BP）・奥内BP・横浜北BP・横浜南BP・吹越BP・有戸北BP・有戸BP・野辺地BP・野辺地七戸道路の9区間で構成される。このうち、むつ南BPのむつ吹越インターチェンジ（IC）〜むつ東通IC間とBPの横浜吹越IC〜