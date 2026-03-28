もはや、噛む感触があれば何でもOKなのか。きしたかの・岸大将が3月27日、「パーラーカチ盛りABEMA店」に出演して、空腹のあまり紙コップを口に入れる場面があった。【映像】空腹過ぎて芸人がヤバい行動にすでに極限状態に達していた。番組では、企画「最高のごはんを食べよう！断食パチンコ」を実施。パチンコの出玉誘発機能・ラッキトリガーに突入するまで断食し、食のありがたさを実感するといった趣旨だ。参加者の岸、ひつ