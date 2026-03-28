私立中学に合格したら「もう塾は不要」と考える保護者も少なくありません。しかし実際には、入学後も塾に通い続ける家庭は多いのが現実です。 本記事では、私立中学進学後に塾通いが必要とされる理由や、学費と塾代を合わせた年間費用の目安について詳しく解説します。これから中学受験を検討している家庭にとって、リアルな教育費の見通しを立てる参考になる内容です。 私立中学に入っても塾通いが続く理由とは 私