「話したいことがたくさんあるんですよね」と笑顔を向ける俳優・津田寛治さん（60歳）。昨年はエストニアのタリン・ブラックナイト映画祭で、主演作『The Frog and the Water』が日本人俳優初の最優秀男優賞を受賞するなど、一線での活躍を続けている。そんな津田さんに、自身の名前をタイトルに配した主演作であり、リアルと虚構が入り交じっていく異色の“サスペンス”となった最新映画『津田寛治に撮休はない』の舞台裏に始ま