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●今週の業種別騰落率ランキング ※3月27日終値の3月19日終値に対する騰落率 東証33業種値上がり：27 業種値下がり： 6 業種 東証プライム：1580銘柄値上がり：1089 銘柄値下がり： 473 銘柄変わらず他：18 銘柄 東証33業種騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率上位3銘柄 １. 保険業(0280) +12.04 東京海上 、Ｔ＆Ｄ 、ＳＯＭＰＯ ２.