　●今週の業種別騰落率ランキング

　　※3月27日終値の3月19日終値に対する騰落率
　　　東証33業種　　　　　　　　値上がり：　27 業種　　値下がり：　 6 業種
　　　東証プライム：1580銘柄　　値上がり：1089 銘柄　　値下がり： 473 銘柄　　変わらず他：　18 銘柄

　　東証33業種　　　騰落率(％) 　【株価】上昇率／下落率　上位3銘柄
１. 保険業(0280)　　　 +12.04 　東京海上 <8766> 、Ｔ＆Ｄ <8795> 、ＳＯＭＰＯ <8630>
２. 石油・石炭(0259)　　 +4.47 　日本コークス <3315> 、出光興産 <5019> 、ＥＮＥＯＳ <5020>
３. 卸売業(0276)　　　　 +4.02 　新光商 <8141> 、シナネンＨＤ <8132> 、ヨコレイ <2874>
４. 鉱業(0252)　　　　　 +3.91 　ＩＮＰＥＸ <1605> 、石油資源 <1662>
５. 医薬品(0258)　　　　 +3.33 　住友ファーマ <4506> 、富士製薬 <4554> 、アステラス <4503>
６. 情報・通信業(0275)　 +3.23 　アステリア <3853> 、カドカワ <9468> 、マネフォ <3994>
７. 空運業(0273)　　　　 +3.07 　ＡＮＡＨＤ <9202> 、ＪＡＬ <9201>
８. 電気・ガス(0270)　　 +2.96 　広ガス <9535> 、東北電 <9506> 、東ガス <9531>
９. 銀行業(0278)　　　　 +2.41 　名古屋銀 <8522> 、池田泉州ＨＤ <8714> 、あいちＦＧ <7389>
10. 証券・商品(0279)　　 +2.29 　大和 <8601> 、いちよし <8624> 、岩井コスモ <8707>
11. 陸運業(0271)　　　　 +2.17 　ニッコンＨＤ <9072> 、阪急阪神 <9042> 、ＳＢＳＨＤ <2384>
12. 食料品(0254)　　　　 +2.06 　Ｌドリンク <2585> 、山パン <2212> 、キッコマン <2801>
13. 金属製品(0264)　　　 +1.98 　ＳＵＭＣＯ <3436> 、東京綱 <5981> 、宮地エンジ <3431>
14. ガラス・土石(0261)　 +1.86 　板硝子 <5202> 、特殊陶 <5334> 、東海カーボン <5301>
15. ゴム製品(0260)　　　 +1.75 　オカモト <5122> 、ＴＯＹＯ <5105> 、浜ゴム <5101>
16. 非鉄金属(0263)　　　 +1.69 　大阪チタ <5726> 、フジクラ <5803> 、古河電 <5801>
17. サービス業(0283)　　 +1.59 　ソラスト <6197> 、サンウェルズ <9229> 、ぴあ <4337>
18. 輸送用機器(0267)　　 +1.58 　武蔵精密 <7220> 、ヨロズ <7294> 、ユニプレス <5949>
19. 倉庫・運輸(0274)　　 +1.29 　トランシティ <9310> 、安田倉 <9324> 、渋沢倉 <9304>
20. その他金融業(0281)　 +1.16 　日本取引所 <8697> 、ネットプロ <7383> 、ＮＳグループ <471A>
21. 精密機器(0268)　　　 +1.08 　リガクＨＤ <268A> 、オリンパス <7733> 、シード <7743>
22. 小売業(0277)　　　　 +0.75 　ネクステージ <3186> 、Ｔ－ＢＡＳＥ <3415> 、ブロンコＢ <3091>
23. 鉄鋼(0262)　　　　　 +0.57 　中部鋼鈑 <5461> 、東京製鉄 <5423> 、東京鉄 <5445>
24. 水産・農林業(0251)　 +0.52 　ホクト <1379> 、極洋 <1301> 、ニッスイ <1332>
25. 繊維製品(0255)　　　 +0.42 　富士紡ＨＤ <3104> 、ＴＳＩＨＤ <3608> 、帝人 <3401>
26. パルプ・紙(0256)　　 +0.22 　日本紙 <3863> 、特種東海 <3708> 、トーモク <3946>
27. 化学(0257)　　　　　 +0.04 　多木化 <4025> 、日油 <4403> 、デンカ <4061>
28. 建設業(0253)　　　　 -0.23 　東洋エンジ <6330> 、テスＨＤ <5074> 、東建コーポ <1766>
29. 海運業(0272)　　　　 -1.30 　郵船 <9101> 、川崎汽 <9107>
30. 電気機器(0266)　　　 -2.06 　Ｊディスプレ <6740> 、エンプラス <6961> 、キオクシア <285A>
31. 機械(0265)　　　　　 -2.69 　三井Ｅ＆Ｓ <7003> 、ＡＳＢ機械 <6284> 、ＩＨＩ <7013>
32. 不動産業(0282)　　　 -3.24 　三井不 <8801> 、ミガロＨＤ <5535> 、菱地所 <8802>
33. その他製品(0269)　　 -3.48 　フルヤ金属 <7826> 、テクセンド <429A> 、任天堂 <7974>

※上記の『【株価】上昇率／下落率　上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

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