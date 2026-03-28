

●今週の業種別騰落率ランキング



※3月27日終値の3月19日終値に対する騰落率

東証33業種 値上がり： 27 業種 値下がり： 6 業種

東証プライム：1580銘柄 値上がり：1089 銘柄 値下がり： 473 銘柄 変わらず他： 18 銘柄



東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄

１. 保険業(0280) +12.04 東京海上 <8766> 、Ｔ＆Ｄ <8795> 、ＳＯＭＰＯ <8630>

２. 石油・石炭(0259) +4.47 日本コークス <3315> 、出光興産 <5019> 、ＥＮＥＯＳ <5020>

３. 卸売業(0276) +4.02 新光商 <8141> 、シナネンＨＤ <8132> 、ヨコレイ <2874>

４. 鉱業(0252) +3.91 ＩＮＰＥＸ <1605> 、石油資源 <1662>

５. 医薬品(0258) +3.33 住友ファーマ <4506> 、富士製薬 <4554> 、アステラス <4503>

６. 情報・通信業(0275) +3.23 アステリア <3853> 、カドカワ <9468> 、マネフォ <3994>

７. 空運業(0273) +3.07 ＡＮＡＨＤ <9202> 、ＪＡＬ <9201>

８. 電気・ガス(0270) +2.96 広ガス <9535> 、東北電 <9506> 、東ガス <9531>

９. 銀行業(0278) +2.41 名古屋銀 <8522> 、池田泉州ＨＤ <8714> 、あいちＦＧ <7389>

10. 証券・商品(0279) +2.29 大和 <8601> 、いちよし <8624> 、岩井コスモ <8707>

11. 陸運業(0271) +2.17 ニッコンＨＤ <9072> 、阪急阪神 <9042> 、ＳＢＳＨＤ <2384>

12. 食料品(0254) +2.06 Ｌドリンク <2585> 、山パン <2212> 、キッコマン <2801>

13. 金属製品(0264) +1.98 ＳＵＭＣＯ <3436> 、東京綱 <5981> 、宮地エンジ <3431>

14. ガラス・土石(0261) +1.86 板硝子 <5202> 、特殊陶 <5334> 、東海カーボン <5301>

15. ゴム製品(0260) +1.75 オカモト <5122> 、ＴＯＹＯ <5105> 、浜ゴム <5101>

16. 非鉄金属(0263) +1.69 大阪チタ <5726> 、フジクラ <5803> 、古河電 <5801>

17. サービス業(0283) +1.59 ソラスト <6197> 、サンウェルズ <9229> 、ぴあ <4337>

18. 輸送用機器(0267) +1.58 武蔵精密 <7220> 、ヨロズ <7294> 、ユニプレス <5949>

19. 倉庫・運輸(0274) +1.29 トランシティ <9310> 、安田倉 <9324> 、渋沢倉 <9304>

20. その他金融業(0281) +1.16 日本取引所 <8697> 、ネットプロ <7383> 、ＮＳグループ <471A>

21. 精密機器(0268) +1.08 リガクＨＤ <268A> 、オリンパス <7733> 、シード <7743>

22. 小売業(0277) +0.75 ネクステージ <3186> 、Ｔ－ＢＡＳＥ <3415> 、ブロンコＢ <3091>

23. 鉄鋼(0262) +0.57 中部鋼鈑 <5461> 、東京製鉄 <5423> 、東京鉄 <5445>

24. 水産・農林業(0251) +0.52 ホクト <1379> 、極洋 <1301> 、ニッスイ <1332>

25. 繊維製品(0255) +0.42 富士紡ＨＤ <3104> 、ＴＳＩＨＤ <3608> 、帝人 <3401>

26. パルプ・紙(0256) +0.22 日本紙 <3863> 、特種東海 <3708> 、トーモク <3946>

27. 化学(0257) +0.04 多木化 <4025> 、日油 <4403> 、デンカ <4061>

28. 建設業(0253) -0.23 東洋エンジ <6330> 、テスＨＤ <5074> 、東建コーポ <1766>

29. 海運業(0272) -1.30 郵船 <9101> 、川崎汽 <9107>

30. 電気機器(0266) -2.06 Ｊディスプレ <6740> 、エンプラス <6961> 、キオクシア <285A>

31. 機械(0265) -2.69 三井Ｅ＆Ｓ <7003> 、ＡＳＢ機械 <6284> 、ＩＨＩ <7013>

32. 不動産業(0282) -3.24 三井不 <8801> 、ミガロＨＤ <5535> 、菱地所 <8802>

33. その他製品(0269) -3.48 フルヤ金属 <7826> 、テクセンド <429A> 、任天堂 <7974>



※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。



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