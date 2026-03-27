福岡ソフトバンクホークスや侍ジャパン、アメリカのメジャーリーグでも活躍し、現在はBCリーグ・栃木ゴールデンブレーブスに選手として所属する川崎宗則氏（※崎=たつさき／44）が26日、自身のインスタグラムを更新。今月5日から18日にかけて開催された、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の斬新なパブリックビューイングの光景を披露した。【写真】「寛ぎの新スタイル」「面白すぎる〜」グラウンドに置かれたこたつで