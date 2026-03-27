川崎宗則氏、“球場にこたつ”の斬新なパブリックビューイングを紹介「寛ぎの新スタイル」「面白すぎる〜」
福岡ソフトバンクホークスや侍ジャパン、アメリカのメジャーリーグでも活躍し、現在はBCリーグ・栃木ゴールデンブレーブスに選手として所属する川崎宗則氏（※崎=たつさき／44）が26日、自身のインスタグラムを更新。今月5日から18日にかけて開催された、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の斬新なパブリックビューイングの光景を披露した。
【写真】「寛ぎの新スタイル」「面白すぎる〜」グラウンドに置かれたこたつで“お茶たて”ポーズをする川崎宗則氏
川崎氏は「WBC日本代表対台湾戦のとき、巨人のジャイアンツタウンスタジアムで、パブリックビューイング会がありました！球場にこたつ なかなか、斬新で やっぱりみんなで観たら楽しいんよね」とつづり、球場のフィールドの中央に置かれたこたつに入り、“お茶たて”ポーズをする写真を披露した。
この投稿にファンからは「寛ぎの新スタイル」「グラウンドにこたつ最高」「面白すぎる〜」などさまざまな声が上がっている。
【写真】「寛ぎの新スタイル」「面白すぎる〜」グラウンドに置かれたこたつで“お茶たて”ポーズをする川崎宗則氏
川崎氏は「WBC日本代表対台湾戦のとき、巨人のジャイアンツタウンスタジアムで、パブリックビューイング会がありました！球場にこたつ なかなか、斬新で やっぱりみんなで観たら楽しいんよね」とつづり、球場のフィールドの中央に置かれたこたつに入り、“お茶たて”ポーズをする写真を披露した。
この投稿にファンからは「寛ぎの新スタイル」「グラウンドにこたつ最高」「面白すぎる〜」などさまざまな声が上がっている。