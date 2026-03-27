元ジャングルポケットのメンバーであり、性的暴行容疑で現在公判中の斉藤慎二被告。3月26日、斉藤被告が携わっているバウムクーヘン販売店「クーヘンSAITO」のInstagramが更新され、28日と29日の週末に代々木公園で行われる無料フェス「Spring Love 春風 2026」に出店することがわかった。《3月28日-29日のSpring Love 春風2026の出店ブースです。みなさまのご来店お待ちしてます♪》代々木公園の地図画像には、出店場所が手