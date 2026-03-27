英国のラグジュアリーメンズハウス dunhill（ダンヒル）が、2026年日本代表が世界へ挑む中、日本サッカー協会の公式スーツサプライヤーとしての継続的なパートナーシップのもと、SAMURAI BLUE COLLECTION 2026とキャンペーンを発表した。本コレクションは決断の瞬間が続く一年に向けた特別な取り組みであり、その中心にはカスタムテーラリングを据え、133年以上にわたり培われてきた卓越した仕立ての伝統によって定義される英国ラ