ダンヒル、森保一監督と日本代表選手を起用した「SAMURAI BLUE COLLECTION 2026」発表

英国のラグジュアリーメンズハウス dunhill（ダンヒル）が、2026年日本代表が世界へ挑む中、日本サッカー協会の公式スーツサプライヤーとしての継続的なパートナーシップのもと、SAMURAI BLUE COLLECTION 2026とキャンペーンを発表した。

本コレクションは決断の瞬間が続く一年に向けた特別な取り組みであり、その中心にはカスタムテーラリングを据え、133年以上にわたり培われてきた卓越した仕立ての伝統によって定義される英国ラグジュアリーハウスとしてのダンヒルの存在を改めて示すものだ。

ダンヒルはこれまで、卓越した生地と伝統ある英国のミルへの妥協なきこだわりを礎に、独自の英国的ドレススタイルを洗練させてきた。モータリングウェアに端を発する初期のプロダクトから現代のカスタムスーツに至るまで、現代紳士のライフスタイルに応える進化を遂げながらも、時代を超えて受け継がれるクラフツマンシップを守り続けている。

本キャンペーンは、ダンヒルと日本代表チームの双方に通底する「冷静さ」と「信念」という価値観を軸に、長年にわたり大切にしてきたクラフツマンシップへのコミットメントを体現したもの。華やかな演出ではなく、物語の中心に据えられているのは「準備」の時間――試合前の静かなひととき、装いを整える所作、そして最高水準で仕立てられるテーラリングの精密さ。本コレクションにおいてテーラリングは単なるユニフォームではなく、シルエットとディテールを通じて表現される規律とアイデンティティを表現する言語となる。

このキャンペーンは日本国内で撮影され、日本代表選手に加え森保一監督も登場。自然な瞬間と端正なポートレートを織り交ぜながら、節度と静かな自信という視点でチームを描き出している。映像と画像は、規律と集団としてのアイデンティティを共有する哲学を表現するために構成されている。森保監督の存在は、確信と落ち着きに裏打ちされたリーダーシップという視点を強調し、テーラリングの精密さを追求してきたダンヒルの価値観と自然に調和している。

SAMURAI BLUE COLLECTION 2026の中核をなすのは、スーパー130のウールとカシミヤを用いたBourdon（ボードン）の3ピーススーツだ。シングルブレストジャケット、ダブルブレストウエストコート、フラットフロントトラウザーズで構成され、英国のミルで開発された特別な生地を採用。この3ピーススーツは 2026年に向けたチームのスタイルの基盤となる。スーツにはギザコットンのスプレッドカラーシャツを合わせ、唯一無二のアンサンブルを完成させている。

アクセサリーには、サフォークの職人によって織り上げられたハウスネイビーのシルク・トーナルクラブストライプタイ、マクルズフィールド製ハウスネイビーのシルクプリント・ニーツメダリオンポケットスクエアがラインナップ。

本コレクションは、世界最高峰のテーラリングと、時を経て魅力を増していくアクセサリーを厳選して組み合わせることで、大切な瞬間が重なる一年に向けた公式チームプレゼンテーションのための完全なワードローブを構成している。

今回の発表に加え、3月29日（日）からは銀座本店にて特別ウィンドウディスプレイを実施。あわせて、全国の直営店舗にて、一定条件を満たした購入者に、キャンペーンビジュアルを使用したオリジナルポストカードの進呈を開始する。

SAMURAI BLUE COLLECTION 2026を通じてダンヒルは、英国のクラフツマンシップによって形づくられたワードローブを提案し、日本が世界の舞台へと歩み出す準備を進める中、静かな威厳を現代的に表現する。

ダンヒルは、サッカー日本代表のオフィシャルスーツサプライヤー。なお、本キャンペーンには2025年11月の日本代表活動召集メンバーを起用している。

ジャケット

ウエストコート

トラウザーズ

シャツ

ネクタイ

【商品情報】

ポケットチーフ

「SAMURAI BLUE COLLECTION 2026」

ジャケット価格：435,600円（オーダー価格）

ウエストコート価格：143,000円（オーダー価格）

トラウザーズ価格：143,000円（オーダー価格）

シャツ価格：86,900円（オーダー価格）

ネクタイ価格：37,400円

ポケットチーフ価格：30,800円

ダンヒル公式サイトhttps://www.dunhill.com/ja-jp/community/jfa.html

【キャンペーン情報】

3月29日（日）より、ダンヒル銀座本店で特別ウィンドウディスプレイを実施。全国直営店では、一定条件を満たした購入者にキャンペーンビジュアルを使用したオリジナルポストカードを進呈。