4月2日（木）より、BOOK AND SONSにて、梶井照陰による展示「NAMI_波」が開催される。佐渡島にて真言宗の僧侶をしながら、写真家として活動をつづける梶井照陰。―波には、同じ形というものがない。風が触れれば、しぶきの立ち方が変わる。水面の下では、層ごとに流れの向きが変わる。そのかすかな差が積み重なって、波は刻々と別の相を生み出していく。どれか一つを「本当の波」と呼ぶことはできない。表に見える顔と、深いところ