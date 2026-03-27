来日8年目のソトは200HRへ残り「5」2026年シーズンがいよいよ開幕する。今季も野手の大記録到達が見込まれ、各部門で到達目前の選手が並ぶ。ロッテのネフタリ・ソト内野手は通算200本塁打まで残り5。2018年の来日以降、8年連続で2桁本塁打を記録してきた。2025年は102試合で打率.230、13本塁打、44打点と来日後で最も苦しんだが、大台到達は目前である。NPB史上116人目の200本塁打達成がかかる。オリックス・杉本裕太郎外野