２７日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１３５．６３ポイント（０．５５％）高の２４９９２．０６ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が７９．９０ポイント（０．９５％）高の８４６９．８３ポイントと反発した。売買代金は１３５７億７４９０万香港ドルとなっている（２６日前場は１３６７億２８６０万香港ドル）。中国企業の業績持ち直し期待が相場を支える