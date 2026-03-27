【その他の画像・動画等を元記事で観る】 宮本浩次の新曲「I love 人生！」が、4月14日より放送開始となる高橋一生主演ドラマ『リボーン ～最後のヒーロー～』（テレビ朝日系）の主題歌に決定。さらに、主題歌を起用した120秒PR映像が公開された。 ■高橋一生「浩次さんに恥じないような作品を作りたい」 『リボーン ～最後のヒーロー～』は、テレビ朝日系ゴ}