宮本浩次の新曲「I love 人生！」が高橋一生主演ドラマ『リボーン ～最後のヒーロー～』主題歌に決定！PR映像にて楽曲一部解禁

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宮本浩次の新曲「I love 人生！」が、4月14日より放送開始となる高橋一生主演ドラマ『リボーン ～最後のヒーロー～』（テレビ朝日系）の主題歌に決定。さらに、主題歌を起用した120秒PR映像が公開された。

■高橋一生「浩次さんに恥じないような作品を作りたい」

『リボーン ～最後のヒーロー～』は、テレビ朝日系ゴールデン帯連続ドラマ初主演となる高橋一生を迎えた社会派“転生ヒューマンドラマ”。

その主題歌となる「I love 人生！」は、常に歩みを止めず挑戦し続ける宮本による、最新にして最高の一曲。歌詞に登場する《最後のヒーロー》というフレーズがドラマサイドにもインスピレーションを与え、サブタイトルとして使用されることとなった。

「I love 人生！」は、解禁と同時に公開された120秒の予告編映像でいち早く聴くことができる。

また、宮本浩次は、6月10日に4年半ぶりとなるオリジナルアルバム『I AM HERO』をリリースする。

■宮本浩次 コメント

■高橋一生 コメント