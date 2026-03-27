宮本浩次の新曲「I love 人生！」が高橋一生主演ドラマ『リボーン ～最後のヒーロー～』主題歌に決定！PR映像にて楽曲一部解禁
宮本浩次の新曲「I love 人生！」が、4月14日より放送開始となる高橋一生主演ドラマ『リボーン ～最後のヒーロー～』（テレビ朝日系）の主題歌に決定。さらに、主題歌を起用した120秒PR映像が公開された。
■高橋一生「浩次さんに恥じないような作品を作りたい」
『リボーン ～最後のヒーロー～』は、テレビ朝日系ゴールデン帯連続ドラマ初主演となる高橋一生を迎えた社会派“転生ヒューマンドラマ”。
その主題歌となる「I love 人生！」は、常に歩みを止めず挑戦し続ける宮本による、最新にして最高の一曲。歌詞に登場する《最後のヒーロー》というフレーズがドラマサイドにもインスピレーションを与え、サブタイトルとして使用されることとなった。
「I love 人生！」は、解禁と同時に公開された120秒の予告編映像でいち早く聴くことができる。
また、宮本浩次は、6月10日に4年半ぶりとなるオリジナルアルバム『I AM HERO』をリリースする。
■宮本浩次 コメント
■高橋一生 コメント
Q. 主題歌を初めて聴いたときの印象と、作品に合っていると感じたポイントを教えてください。
高橋：初めて聴いた時、浩次さんから背中を叩いてもらったように感じられて、奮い立つような気持ちになりました。同時に、作品の中の“奥にあるテーマ”を、そのまま音にされているような感覚になり、痺れました。以前、自分が歌う立場で宮本浩次さんに楽曲提供とプロデュースをしていただいたことがあるのですが、その時と変わらず、言葉にしきれないものをすくい上げる力を感じました。このドラマが描こうとしているものと、真正面から重なっていると感じています。
Q. 演じた役を通して、特に印象に残った歌詞やメロディはどこですか？
高橋：《やりきれない時は 胸に手を当ててお前を思うのさ》というフレーズが、とても印象に残っています。勇気が出ました。生きていくのは一人では出来なくて、必ず思う人がいる。この作品の人物たちにも通じる部分があると感じました。
その力強さと同時に、どこか孤独や祈りのようなものも感じられて、とても好きです。
Q. “最後のヒーロー”というテーマと主題歌の共通点や、ご自身が感じたことを教えてください。
高橋：“ヒーロー”は、何か特別なことを成し遂げる存在というより、日常の中で何を選び、どう生きるかを引き受ける人だと思っています。主題歌の中にも、「今日も出かけていくぜ」という“一歩”が描かれていて、その積み重ねこそが“ヒーロー”なんだと感じます。
「最後のヒーロー」は歌詞中にも出てきますが、この作品、リボーンのサブタイトルにもなっています。この楽曲を書いてくださった浩次さんに恥じないような作品を作りたいと思います。
誰かのために、あるいは自分のために、もう一度立ち上がること。
その繰り返しの中にしかないものを、この作品と楽曲の両方が示していると思います。
■番組情報
テレビ朝日系『リボーン ～最後のヒーロー～』
4月14日（火）スタート ※初回拡大スペシャル
毎週火曜 21:00～21:54
■リリース情報
2026.06.10 ON SALE
宮本浩次
ALBUM『I AM HERO』
■関連リンク
『リボーン ～最後のヒーロー～』番組サイト
https://www.tv-asahi.co.jp/reborn/
宮本浩次 OFFICIAL SITE
http://miyamotohiroji.com