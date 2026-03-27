◇第98回全国選抜高校野球大会第9日準々決勝中京大中京（愛知）2―1八戸学院光星（青森）（2026年3月27日甲子園）中京大中京のエース右腕・安藤歩叶（あると、3年）が7回3安打無失点と好投し、チームの5年ぶりの4強入りに貢献した。3試合連続で先発のマウンドに上がった安藤は、先制点をもらった直後の初回に制球が定まらずに1失点。しかし、2回以降は140キロ台の直球、鋭いスプリット、スライダーをリズムよく投げ込