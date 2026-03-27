フルーツ生産販売大手のドール（東京都中央区）は3月26日、バナナを継続的に食べることで健康的な毎日を応援する「バナ活®」をさらに推進するべく、「Dole バナ活®サポーター バナナ番長」企画のseason2をスタートすることを発表した。2025年に始動し大きな話題を呼んだこの企画は、JO1の佐藤景瑚がバナナ好きが故に制作したソロ楽曲「BANANA」の発表をきっかけにコラボが実現。「Dole バナ活®サポーター バナ