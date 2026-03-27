フルーツ生産販売大手のドール（東京都中央区）は3月26日、バナナを継続的に食べることで健康的な毎日を応援する「バナ活®」をさらに推進するべく、「Dole バナ活®サポーター バナナ番長」企画のseason2をスタートすることを発表した。

2025年に始動し大きな話題を呼んだこの企画は、JO1の佐藤景瑚がバナナ好きが故に制作したソロ楽曲「BANANA」の発表をきっかけにコラボが実現。「Dole バナ活®サポーター バナナ番長」としてバナナのリーゼント姿のビジュアルが店頭で掲示され、ファンの間では「バナナ売り場で推しに会える」と話題に。一部ではバナナ番長がいる売り場を一目見ようと、地方から遠征するファンもいたという。バナナ番長企画以降、ドールのバナナ（スウィーティオ、極撰）を初めて買った人が１４０万人以上と、絶大な効果を見せた。

2026年4月より始動する「Dole バナナ番長 season2 −甘いぜ！だけじゃない?!バナナ番長ライバル登場編」では、新たに「Doleバナ活サポーター 若バナナ番長」としてJO1の豆原一成が加わった。まだ少し青いバナナのリーゼント姿の若バナナ番長は、バナナ番長のライバル役として登場し、バナナのおいしさだけでなく高い栄養価もアピールする。2人のバナナ番長を店頭や交通広告で見られるほか、学園ドラマ風の全4話のオリジナル動画も配信が決定。ドール公式YouTubeで見ることができる。1話を見た佐藤は「撮影はアドリブ多めでした。1話はバナナ番長と若バナナ番長の出会いのシーンですが、2話以降、もっと2人の掛け合いが面白くなるので、ぜひ楽しみにしていてください」と続編への期待を盛り上げた。

佐藤、豆原以外のメンバーもバナナが好きで練習場には必ずバナナが置いてあるという。今回の就任について豆原は「景瑚くん（佐藤）が就任した時にチーム内でとても話題になっていました。やっぱり景瑚くんすごいなと思っていたところで声をかけていただいて、僕もバナナ大好きですし本当にうれしかったです。これから、1年を通していろいろな仕掛けがあるので僕たちもそれに乗っかってめちゃくちゃ盛り上げていきたいと思います。」と意気込みを語った。