【その他の画像・動画等を元記事で観る】TVアニメ『【推しの子】第3期』の劇伴に歌唱参加している15歳の女性シンガーソングライターo.j.o(オジョ)が、新曲「One day」をデジタルリリースした。o.j.oは自身で作詞・作曲・編曲、振付を手がける15歳の女性シンガーソングライターで、2024年3月配信の1st Digital Single「Bah!」でアーティスト活動をスタート。同年9月には「FLASH THE FIRST TAKE」に史上最年少で初登場し、2nd Digita