TVアニメ『【推しの子】第3期』劇伴歌唱の15歳女性シンガーソングライター・o.j.o、新曲「One day」をデジタルリリース！

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TVアニメ『【推しの子】第3期』の劇伴に歌唱参加している15歳の女性シンガーソングライターo.j.o(オジョ)が、新曲「One day」をデジタルリリースした。

o.j.oは自身で作詞・作曲・編曲、振付を手がける15歳の女性シンガーソングライターで、2024年3月配信の1st Digital Single「Bah!」でアーティスト活動をスタート。同年9月には「FLASH THE FIRST TAKE」に史上最年少で初登場し、2nd Digital Single「PEOPLE DEMON」と前述の「Bah!」をパフォーマンス。YouTubeでのショート動画再生回数は累計19万回を超え、「これで13歳はやばすぎる」「将来が楽しみ」などのコメントが溢れ、ネクストブレイク・アーティストとして注目を集めることに。

2025年2月にリリースした初のEP『010』ではより多彩で独創的な楽曲を発表し、自身のパフォーマンスとアスキーアートを融合した、“歌詞が躍る”新感覚のリリックビデオを公開。また同年10月には＜第38回東京国際映画祭フェスティバルソング＞に抜擢された「Blam!」を配信リリースするなど、活発な作品リリースを行っている。

2026年1月から放送のTVアニメ『【推しの子】第3期』の劇伴に全編英語詞の歌唱で参加。また3月には音楽シーン注目の新人アーティストが共演するライヴイベント「Beat LAB vol.6」に出演。中学3年生とは思えない堂々たるパフォーマンスで観客を魅了した。

そんなo.j.oの新曲「One day」が本日3月25日にデジタルリリースされた。“あの日”の瞬間を切り取り、たったひとり揺れ動く内面世界を綴った楽曲に仕上がっているとのこと。今後の活動にも注目したい。

●リリース情報

o.j.o

「One day」



配信日：2026年3月25日

配信リンクはこちら

https://o-j-o.lnk.to/OnedayWN

＜o.j.o Profile＞

東京都出身、15歳の女性シンガーソングライター。 小学１年生の時にダンスとピアノを習い始め音楽に目覚める。 マイケル・ジャクソンとブルーノ・マーズに影響を受け、6年生の時に親に買ってもらったDTMで作曲を開始。 13歳の時に「Bah!」をデジタルリリースし、アーティスト活動をスタート。

関連リンク

o.j.oオフィシャルサイト

https://bio.to/o.j.oWN