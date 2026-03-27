「F1はドライバーが0.1秒、0.01秒を削るために、マシンやコースの限界を攻めるレースであってほしい」（堂本光一）連載【堂本光一 コンマ一秒の恍惚Web】RACE46電動モーターとエンジンの出力がほぼ同じ比率になるなど、電気エネルギーがより重要となる新レギュレーションが導入された2026年シーズンがついに開幕した。初戦のオーストラリアGPと第2戦の中国GPはメルセデスが連続でワンツー・フィニッシュを達成。ライバルを圧倒する