7人組グループ・BTSのワールドツアー『BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'』の4月11日韓国・高陽総合運動場公演、4月17日、18日の日本・東京ドーム公演が、全国の映画館でライブビューイングされる。【写真】ライブビューイング来場者特典同公演は、BTSが2022年にラスベガスで幕を閉じたツアー以来、約4年ぶりとなる大規模ツアー。韓国・高陽総合運動場公演を皮切りに開催され、南米、北米、欧州、アジアなどを26年から27年にかけて巡り