BTS、フライトチケット風カード ワールドツアーのライブビューイング来場者特典発表
7人組グループ・BTSのワールドツアー『BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'』の4月11日韓国・高陽総合運動場公演、4月17日、18日の日本・東京ドーム公演が、全国の映画館でライブビューイングされる。
【写真】ライブビューイング来場者特典
同公演は、BTSが2022年にラスベガスで幕を閉じたツアー以来、約4年ぶりとなる大規模ツアー。韓国・高陽総合運動場公演を皮切りに開催され、南米、北米、欧州、アジアなどを26年から27年にかけて巡り、BTS自身においても過去最大規模のワールドツアーとなる。
世界中から注目を集める本ツアーより、韓国と日本で行われる3公演のライブビューイングが決定した。ツアーの皮切りとなる韓国公演2日目の模様と、日本での公演は19年7月に開催された『BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF’ ‐ JAPAN EDITION』以来、約7年ぶりとなる公演の模様が、日本全国の映画館にてリアルタイムで楽しむことができる。
今回は、来場者特典として「フライトチケット風カード」の配布が発表された。4月11日の韓国・高陽総合運動場公演、ならびに17日、18日の日本・東京ドーム公演の計3日程で、それぞれ異なる限定デザインを用意。表面にはフライトチケットを模した各公演の情報が刻まれている。BTS史上最大規模となる今回のワールドツアーの壮大な旅路の軌跡を形に残すことができる。
【写真】ライブビューイング来場者特典
同公演は、BTSが2022年にラスベガスで幕を閉じたツアー以来、約4年ぶりとなる大規模ツアー。韓国・高陽総合運動場公演を皮切りに開催され、南米、北米、欧州、アジアなどを26年から27年にかけて巡り、BTS自身においても過去最大規模のワールドツアーとなる。
今回は、来場者特典として「フライトチケット風カード」の配布が発表された。4月11日の韓国・高陽総合運動場公演、ならびに17日、18日の日本・東京ドーム公演の計3日程で、それぞれ異なる限定デザインを用意。表面にはフライトチケットを模した各公演の情報が刻まれている。BTS史上最大規模となる今回のワールドツアーの壮大な旅路の軌跡を形に残すことができる。