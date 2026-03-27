2024年からNISA制度が恒久化され、非課税投資枠は大幅に拡充されました。これを受けて、「NISA（少額投資非課税制度）とiDeCo（個人型確定拠出年金）、どちらを優先したらよいですか？」という質問を受ける機会が増えました。「まずはNISAから」という人も増えていますが、どう考えたらいいのでしょうか。判断のポイントを整理します。 NISA（ニーサ）とiDeCo（イデコ）の違い 下図にNISAとiDeCoの違いをまとめました。【