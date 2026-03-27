4月17日から始まる新番組『金曜ミステリークラブ!!!』（日本テレビ系／毎週金曜19時）のメインビジュアルが、番組公式HPなどで公開となった。【写真】『金曜ミステリークラブ!!!』MCの（左から）千鳥・ノブ、二宮和也同番組は、世界各国のまか不思議な出来事からクイズが出題され、実際の映像や再現ドラマを見ながらミステリーの真相を推理する“新・考察バラエティー”。二宮和也とノブ（千鳥）がメイン出演者として初タッグ