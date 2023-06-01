二宮和也＆千鳥ノブの考察バラエティ『金曜ミステリークラブ!!!』メインビジュアル完成
4月17日から始まる新番組『金曜ミステリークラブ!!!』（日本テレビ系／毎週金曜19時）のメインビジュアルが、番組公式HPなどで公開となった。
【写真】『金曜ミステリークラブ!!!』MCの（左から）千鳥・ノブ、二宮和也
同番組は、世界各国のまか不思議な出来事からクイズが出題され、実際の映像や再現ドラマを見ながらミステリーの真相を推理する“新・考察バラエティー”。二宮和也とノブ（千鳥）がメイン出演者として初タッグ。ノブがクラブの主宰となり、クラブ会員代表の二宮和也と、毎週登場するゲストを白熱の考察にいざなう。
メインビジュアルは、ミステリークラブの主宰であるノブが、極上ミステリーに挑む二宮和也をほんろう（？）する姿を写したもの。二宮、ノブの二人が全く新しいミステリーと考察の世界へといざなう世界観を表現した。本日より大型ポスターを汐留の日本テレビで掲出。さらに今後も屋外広告にて順次展開予定。
『金曜ミステリークラブ!!!』は、日本テレビ系にて4月17日より毎週金曜19時放送。
【写真】『金曜ミステリークラブ!!!』MCの（左から）千鳥・ノブ、二宮和也
同番組は、世界各国のまか不思議な出来事からクイズが出題され、実際の映像や再現ドラマを見ながらミステリーの真相を推理する“新・考察バラエティー”。二宮和也とノブ（千鳥）がメイン出演者として初タッグ。ノブがクラブの主宰となり、クラブ会員代表の二宮和也と、毎週登場するゲストを白熱の考察にいざなう。
『金曜ミステリークラブ!!!』は、日本テレビ系にて4月17日より毎週金曜19時放送。