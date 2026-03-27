正直、囲み取材に集中できなかった。 ４か月のリハビリ期間を経て代表復帰した鈴木彩艶選手が記者団の質問に対して丁寧に答えていた。それでも、自分の意識はプレスルームの窓に向いてしまう。現地時間３月25日、日本代表が練習を行なったダンバートンFCのプレスルームにはいくつか窓があり、そこを覗くと選手を出待ちしているスコットランド人の子どもたちもいた。彼らが騒ぎ出したのは、鈴木選手がミックスゾーンに姿を