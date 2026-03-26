高知県立美術館など県が所有する複数の施設で建築基準法に基づく点検が10年以上実施されていなかったことがわかりました。3月26日県の担当者が会見を開き、県が所有する施設で建築基準法に基づく点検を怠っていたことを明らかにしました。県によりますと県立美術館では、2011年以降、法で定めた点検がおこなわれず、3年前に未点検が判明してからも、対応をとらず1年半以上放置されていました。建築基準法では敷地および構造につい
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