国の文化審議会は3月26日、徳島市入田町の「森家住宅」の主屋など合わせて8件を、国の有形文化財に登録するよう文科相に答申しました。「森家住宅」は徳島市入田町、鮎喰川沿いの集落にある旧家です。主屋は明治初期の建築で、寄棟造りの木造平屋建て。農村に住みながら武士の身分を持っていた「在郷武家」の家柄で、特別な来客を迎えるための「式台玄関」など、随所に格式を備えています。また、長屋門には徳島城の石垣と同じ、県