【モデルプレス＝2026/03/26】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた谷村優真（たにむら・ゆま）が3月24日、自身のInstagramを更新。恋人・倉澤俊（くらさわ・しゅん）との5ヶ月記念日ショットを公開した。【写真】「今日好き」交際5ヶ月カップル「デコレーションも可愛い」頬寄せ密着の記念日ショット◆しゅんゆま、交際5ヶ月記念ショット谷村は「5month」