B&ZAIの今野大輝と俳優の加藤史帆が主演し、4月23日よりCBCテレビ【ドラマトリップ】枠（毎週木曜深0：58）にて放送される『その天才様は偽装彼女に執着する』の予告シーンが公開された。郁（今野）と凛（加藤）による胸キュンシーンが満載となっている。【動画】今野大輝＆加藤史帆主演『その天才様は偽装彼女に執着する』予告公開バックハグ、お姫様抱っこ、キスまで…胸キュンシーン満載29歳で彼氏ナシ・職ナシの崖