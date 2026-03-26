俳優のイーサン・ホークと女優のユマ・サーマンの娘で、女優のマヤ・ホークは自身の音楽に対して、シンガー・ソングライターのテイラー・スウィフトから「大きな影響」を受けているという。2024年の「Chaos Angel」に続くニューアルバム「Maitreya Corso」を5月1日にリリース予定のマヤは、テイラーをはじめとする影響を受けた人物について最近のインタビュー