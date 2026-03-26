俳優のイーサン・ホークと女優のユマ・サーマンの娘で、女優のマヤ・ホークは自身の音楽に対して、シンガー・ソングライターのテイラー・スウィフトから「大きな影響」を受けているという。2024年の「Chaos Angel」に続くニューアルバム「Maitreya Corso」を5月1日にリリース予定のマヤは、テイラーをはじめとする影響を受けた人物について最近のインタビューで明かしている。



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歌手としても活動しているマヤ。2019年には日本でライブも開催している。2月にはシンガー・ソングライターのクリスチャン・リー・ハトソンと結婚式を挙げたばかりだ。



ローリングストーン誌でマヤはこう話す。「テイラーは一つの世代をインスパイアしたと思う。若い世代に音楽を聴いて『あぁ、自分の人生って意味があるんだ。自分の気持ちって意味があるんだ。細かいことにも意味があるんだ』って思わせた。もちろん、それは何かを具体的にすればするほど、実は人にとって共感しやすくなるっていうブレイク的な考え。でも私は彼女から大きな影響を受けた。若いころからずっと彼女の音楽を聴いてる」



一方で、マヤはニューアルバムに収録された「Lioness」が、ドラマ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」の撮影現場で感じた共演者で女優のセイディー・シンクの存在感をテーマにした曲であることを明かしている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）