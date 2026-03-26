2025年の24時間テレビで寄せられた募金をもとに、県内の10団体へ計10台の福祉車両が贈られました。贈呈式では浜松市や袋井市の社会福祉法人など10団体に、Daiichi-TV24時間テレビチャリティー委員会の黒岩直樹委員長から福祉車両の目録が手渡されました。沼津市で介護やデイサービスを運営するNPO法人絆の一ノ宮五郎理事長は、「車は利用者の生活の質を高める空間になっている」とお礼を述べました。24時間テレビで静