中京テレビ放送は「ヒューマングルメンタリー オモウマい店」の放送5周年を記念し、名古屋・東京・大阪・福岡の4都市でイベントを開催する。全国4大都市ツアー オモウマランド supported byこだわり酒場4月3日〜5日には、名古屋の久屋大通公園エンゼル広場(愛知県名古屋市中区)で開催する。4月10日〜12日には東京の有明ガーデン 1Fスポーツエンターテイメント広場(東京都江東区有明)で開催。4月24〜26日には大阪のグラングリー