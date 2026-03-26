「ラムネモンキー」（フジテレビ系）の第11話（最終話）が、25日に放送された。本作は、かつての恩師の失踪事件の謎が3人の大人を再起動させる「1988青春回収ヒューマンコメディー」。反町隆史、大森南朋、津田健次郎主演。脚本は古沢良太氏。（＊以下、ネタバレあり）丹辺市の高台で雄太（反町隆史）、肇（大森南朋）、紀介（津田健次郎）、白馬（福本莉子）がラムネを飲みながら心を一つにした時、突然UFOが現れ、マチルダ