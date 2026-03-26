「ラムネモンキー」（フジテレビ系）の第11話（最終話）が、25日に放送された。

本作は、かつての恩師の失踪事件の謎が3人の大人を再起動させる「1988青春回収ヒューマンコメディー」。反町隆史、大森南朋、津田健次郎主演。脚本は古沢良太氏。（＊以下、ネタバレあり）

丹辺市の高台で雄太（反町隆史）、肇（大森南朋）、紀介（津田健次郎）、白馬（福本莉子）がラムネを飲みながら心を一つにした時、突然UFOが現れ、マチルダこと宮下未散（木竜麻生）が降りてくる。

マチルダは「消した記憶を戻してあげる」と言うと雄太たちの頭に手をかざす。一同が目を開けると、UFOもマチルダも消えていた。

記憶を取り戻した雄太たち。雄太の胸に引っかかり続けてきた「マチルダがいなくなったのは自分たちのせいなのか？」という疑念は、兄・健人（松村雄基）との過去にも深く結びついていた。果たして兄弟が選ぶ道は。そしてこの選択の先に待つ彼らの未来とは…。

放送終了後、SNS上には、「最後の最後で本当に大事なことを思い出したキンポー（津田）母の祥子さん（高橋恵子）。グッドジョブ」「キンポー母から語られた真実にびっくり。でもマチルダが生きていて本当によかった」「キンポー、誰よりもかわいいと思っていたけど、実は誰よりも怖かった」「八郎（梶原善）マジかよ」「自分たちの親が汚れたままの大人ではなかったというのが、3人にとって一番の救いだったと思う」などのコメントが上がった。

また、「木竜麻生のマチルダが本当に魅力的なキャラクターだった」「白馬ちゃん、きっとマチルダのようないい先生になれるよ」「マチルダはもちろんだけど、かわいくて賢くて怒った顔もキュートな白馬ちゃんもおじさんたちの夢だよね」「毎回ラストで Bialystocksの『Everyday』が流れてくると何か切ない気持ちになった」などの声もあった。

そのほか、「何で戸田恵子さんと思ったら、ガンダムのマチルダの声優さんじゃん」「マチルダが2度も言った『呼ばれて飛び出てジャジャジャジャーン』が懐かしかった。『ハクション大魔王』だ」「スピンオフで鶴見くん（濱尾ノリタカ）と八郎の公安ドラマが見たい」「いつかSPで皆のその後を見てみたい」といったコメントもあった。