「選抜高校野球・２回戦、山梨学院３−１大垣日大」（２６日、甲子園球場）大垣日大が逆転負けし、２０１０年以来、１６年ぶりの８強進出はならなかった。打線は初回２死、３番の竹島が右翼ポール直撃の先制ソロを放った。その後は相手先発の左腕・渡部を攻めあぐねた。先発左腕の谷之口は６回１／３を６安打３失点。五回まで２安打無失点に抑えたが、１−０の六回に四球から２者連続安打で同点とされた。七回１死から連打