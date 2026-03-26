「選抜高校野球・２回戦、大垣日大−山梨学院」（２６日、甲子園球場）２２日の１回戦、長崎日大戦の一塁守備で左手首を負傷した投打の大黒柱・菰田陽生投手（３年）がベンチ入りした。２年生の渡部瑛太投手で６回１失点だった長崎日大戦に続き先発した。菰田は１回戦に「２番・一塁」で出場。初回の第１打席で甲子園１号ソロを放ったが、五回の一塁守備で送球を受けた際に打者走者と接触。左手首付近を痛め、六回の守備か