「日経賞・Ｇ２」（２８日、中山）１２番人気の低評価を覆して、勝ったミュージアムマイルから０秒１差の２着に激走した有馬記念から３カ月。５歳初戦を迎えるコスモキュランダの最終リハは２５日、前回と同様に横山武を背に美浦坂路で併せ馬。ミリオンヴォイス（３歳未勝利）を追走して４Ｆ５２秒５−３８秒１−１２秒２をマークして併入した。終始、馬なりながらリズミカルなフットワークで登坂し、好仕上がりを印象づけた。