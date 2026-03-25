内博貴が3月24日、自身のInstagramを更新。約20年ぶりにSUPER EIGHTのメンバーと一緒にステージで共演したことを報告した。 （関連：【写真】内博貴、約20年ぶりにSUPER EIGHTと共演「エモすぎる」「末っ子の顔になる内くん」「嬉しすぎるサプライズ」） 3月24日、大阪松竹座にて、STARTO ENTERTAINMENTの所属タレント総勢92人が集結した一夜限りの公演『ほんまおおきに大阪松竹座～WE are 松竹座男子。