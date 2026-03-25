ソニーグループとホンダの共同出資会社ソニー・ホンダモビリティは25日、新型の電気自動車（EV）「AFEELA（アフィーラ）1」の開発と発売を中止すると発表した。ホンダがEV戦略を見直したため、商品化が困難と判断した。