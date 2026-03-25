お笑いコンビ・納言の薄幸（33）が、24日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女がDEEPに吠える夜』（毎週火曜後11：59）に出演。昨年入院した際の費用を明かした。【写真】「足がきれいすぎる！」色気ただようノースリーブのタイトワンピを着こなす薄幸この日は、20代後半から30代半ばに陥りやすい精神的な低迷期「クォーターライフクライシス」をテーマにトーク。薄幸は、「健康面」の不安を語った。「私はとくに健康