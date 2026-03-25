テレビ東京のドラマチューズ！『略奪奪婚』の最終話が24日放送され、内田理央が第1話の開始2分で大胆なベッドシーンを披露してきた今作が最終局面を迎えた。（以下、ネタバレを含みます）【場面写真】熱いハグ！伊藤健太郎と抱き合う内田理央本作は、長年の恋人生活を経て結婚した千春（内田理央）と司（伊藤健太郎）を巡る物語。2人は子どもには恵まれずとも幸せな生活を送っていた。そんな千春の前に突然現れたのが、司の子