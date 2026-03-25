記事ポイント英フィナンシャル・タイムズ社のアジア太平洋急成長企業ランキングで第350位に選出2020年から7年連続7度目のランクイントラックファンド®事業を通じて運送業界の発展を支援 リアライズコーポレーションが、英フィナンシャル・タイムズ社と独スタティスタ社による「FT ranking:High-Growth Companies Asia-Pacific 2026」で第350位にランクインしました。2020年の初選出から7年連続7度目となる快挙です。