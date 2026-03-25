ＢＴＳ、ＴＯＭＯＲＲＯＷＸＴＯＧＥＴＨＥＲを発掘したキム・ミジョン氏がプロデューサーを務める日本人男性５人組グループ・ＶＩＢＹ（バイビー）が２５日、プレデビューを果たし、都内でお披露目会を開催した。プレデビューに先駆け、１８日にデジタルシングル「恋におちたら」をリリースしたばかり。６月２４日にリリースする１ｓｔＣＤシングル「Ｍｉｒａｃｌｅ：ＴｈｅＦｉｒｓｔＬｉｇｈｔ」でデビューを果たす。