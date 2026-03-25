2026年3月19日、都内で「ペットライン『懐石』新CM＆アンバサダー継続発表会」が開催。Snow Manの佐久間大介さんが“小さな共演者”であるワンちゃん・猫ちゃんと再会し、動物愛を爆発させた。【写真】床の上に寝転がってワンちゃんと戯れる佐久間さん「動物全般大好き！」というSnow Man・佐久間大介さんがペットフード「懐石」のアンバサダーを継続！■「懐石」を食べた愛猫・ツナ＆シャチの反応は…？プライベートでも2匹の猫と