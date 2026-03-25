自分のスキルや得意なことを活かせて、人間関係にも恵まれてお給料もいい。パートでも正社員でも、そんな職場で働けたらとても理想的ですよね。しかし現実はそううまくいかず、しばらく頑張って働いてみて「辞めたいな」となることは珍しいことではありません。先日ママスタコミュニティには「パートを辞めたいけど勇気が出ない」というタイトルのこんな投稿がありました。『1年働いたけど、いまだに怒られるし、覚えることが多く