＜不義理かな？＞パートを辞めたいけど超忙しい職場で勇気が出ない…良い辞め方を教えてください
自分のスキルや得意なことを活かせて、人間関係にも恵まれてお給料もいい。パートでも正社員でも、そんな職場で働けたらとても理想的ですよね。しかし現実はそううまくいかず、しばらく頑張って働いてみて「辞めたいな」となることは珍しいことではありません。先日ママスタコミュニティには「パートを辞めたいけど勇気が出ない」というタイトルのこんな投稿がありました。
『1年働いたけど、いまだに怒られるし、覚えることが多くて昔みたいに覚えられない。辞めたいけど勇気が出ない。某ファストフード店』
当たり障りない理由を伝えたらいいよ
『精神的にだいぶきてるんじゃない？ 辞めていいときもあるんだよ。自分が崩れ落ちる前に早く心の安心を取り戻してね』
『飲食はメニューだけでも覚えること多いし大変だって』
『まずはメールで伝えてみるとか？』
『｢義母の体調が悪くなってしばらくそちらに通うことになった。申し訳ないですが、今回のシフト限りで退職させてください｣とか、当たり障りない理由を言えば』
投稿者さんがパートを辞める勇気が出ない理由としては、おそらく職場から責められたり、引き止められたりすることを恐れているのでしょう。どの業界も慢性的な人手不足ですし、ファストフード店であれば常に忙しく、「辞められたら困るよ」と言われそうでビクビクしているのかもしれません。また「せっかく1年頑張ったのだから今辞めるのはもったいない」という気持ちもあるのではないでしょうか。ただなかなか仕事が覚えられず、パート中も同僚や上司に注意されたり、接客時に戸惑ったりして精神的に辛くなっていることがうかがえます。そのためママたちからは、円滑な退職の伝え方のアドバイスがありました。嘘も方便で身内の体調不良や介護、育児の忙しさなどを理由にすれば、誰も辞めることを咎められないでしょう。また実際に投稿者さんは具合が悪くなっている様子ですから、「体調不良で辞めます」と言っても問題はないはず。直接言いにくいならメールで伝えるのもいいかもしれません。
辞めたらスッキリするよ！悩んでいる時間がもったいない
『勇気が出ないなら働き続けるしかない。辞めると言うのと、仕事を覚えるのと、好きなほうを選んで』
『辞めたらスッキリするよ。今は良い職場に恵まれて「もっと早く辞めていれば」と思っている』
『辞めてから新しい仕事に踏み出せなかったり、面接に受からなかったりしてもお金は出ない。今は仕事が嫌で悩んでいても、少なくとも時給は出るからね。悩む時間を新しいパート探しに費やしたらどうかな？』
投稿者さんと同じようにパートを辞めたくてずっと悩みに悩み、なんとか勇気を振り絞って退職したママたちの体験談も寄せられていました。仕事は合う合わないがありますし、投稿者さんの場合は1年間も自分なりに頑張ってきたわけですから、非常識な振る舞いではないですよね。そしてここまで悩んだからこそ、実際にパートを辞めたらスッキリして、次は自分に合った職場が見つかるかもしれません。「もっと早く辞めたらよかった」「悩んでいる時間を次のパート先探しに使ったほうが有益」といったコメントもあり、行動に移したほうが投稿者さんの人生は豊かになるのではないでしょうか。
職場は言われ慣れている。きっと補充は入る
『職場側は言われ慣れているよ。台本を読む気持ちで明日言っちゃえー』
『できないくせに一丁前に辞めたいなんて言いやがってと思われそうとか、引き止められたらどうしようとか、考えている？ 大丈夫大丈夫、代わりはいっぱいいるので。辞めた人のことを思い出すほど現場も暇ではないし。適当な理由をつけて辞めちゃえばいいんだよ』
『あなたがパートに入る前だって、お店はちゃんと回っていたんだから抜けても大丈夫。ちなみに知人等で欠員補充してくれと頼まれたとしても、それは断っていい。義務も義理もない』
「パートを辞める勇気が出ない」という投稿者さんの考え方に、疑問を呈しているママたちもいました。パートは職場にとって、忙しい時間を助けてくれる、いわばサポーターのような働き手です。働く側も自分のプライベートを優先しつつ、都合のいい時間帯で働けます。お互いが求める条件が合致した上で成立するわけですから、投稿者さんにとって都合が悪くなったのであれば、続ける必要はまったくないのではないでしょうか。
そして職場も投稿者さんが辞めても、次のパートさんを採用するでしょう。パートさんが辞めたり、新しいパートさんが入ったりすることは慣れっこでしょうから、何も遠慮はいらないですよね。こんなふうに考えると、投稿者さんもパートを辞める勇気が出てくるのではないでしょうか。投稿者さんと同じようにパートを辞めようか悩んでいるママがいたら、今回の投稿内容を見て勇気を出してほしいですね。
文・AKI 編集・有村実歩